Общество 20 марта 2023, 16:25 Приемная кампания в первые классы начнется в Петербурге с 1 апреля

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В Санкт-Петербурге с 1 апреля стартует прием заявлений на зачисление детей в первые классы в школы, которые находятся рядом с домом. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

В этом году в городе откроется 2300 первых классов. Родители смогут выбрать школу в другом районе Петербурга во время второго этапа приемной кампании, который начнется с 6 июля.

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Отмечается, что одним из главных нововведений 2023 года является право внеочередного зачисления детей, чьи родители участвуют в спецоперации.

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