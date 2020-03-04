Приемная дочь певицы Понаровской рассказала о жизни в детском доме
По информации «Газеты.ru», в интервью Кармышева призналась, что пережила непростое прошлое. Девушка вспомнила, как в 16 лет услышала слова Понаровской о ней. Тогда певица выступала в эфире телешоу.
«Ирина Витальевна рассказывает слезную и печальную историю о девочке, которая когда-то у нее была и потерялась», — отметила Кармышева.
Подруга девушки, увидев программу, посоветовала ей встретиться с Понаровской.
«Так состоялась наша встреча. Ирина Витальевна плачет, страдает, и я всплакнула. Но, если честно, эмоций не было никаких, я ведь ее знать не знаю. У меня своя жизнь, у нее — своя. Какие могут быть эмоции?» — рассказала Кармышева.
По ее словам, детдом был «жестким» и «очень страшным» местом.
«Это был ад. Просто ад на земле. Я была налысо побрита, была похожа на пацана, причем зашуганного, жесткого», — подчеркнула девушка.
После встречи на телевидении Понаровская предложила Кармышевой переехать к ней. Однако спустя некоторое время отношения усложнились.
«В какой-то момент мне даже показалось, что мы начинаем привязываться друг к другу. И я думаю, что ее это немножко стало напрягать — что она привязывается. На мой взгляд, ей это было не нужно. Она считала меня какой-то конкретно детдомовской. Но на самом деле она меня просто не знала», — отметила она.
По словам Кармышевой, последняя ссора случилась, когда она решила сходить в магазин в бижутерии певицы.
«У меня не было мысли их забирать. Не было никакого грабежа. Думаю, что это просто сработало как катализатор, это был шикарный повод», — заявила она.