Прием заявок на участие в соревнованиях по сноукайтингу начался на Ямале

Соревнования по сноукайтингу «ЯмалКайт-2022» пройдут в Ямале. Уже начался прием заявок. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Мероприятие пройдет с 30 марта по 4 апреля во время проведения Слета оленеводов в селе Яр-Сале Ямальского района. В программу войдут гонки на кайтах в дисциплине курс-рейс и парусный заезд по реке.

«Поучаствовать в гонке могут все желающие. Помимо незабываемых впечатлений, участники познакомятся с экзотикой Севера», — рассказала руководитель молодежного центра «Импульс» Ирина Вилкова.