Общество 25 июля 2023, 13:02 Прием заявок на участие в проекте «Лайн-ап #Моспродюсер» стартовал в столице Победители проекта «Лайн-ап #Моспродюсер» выступят перед многотысячной аудиторией Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице стартовал восьмой сезон проекта «Лайн-ап #Моспродюсер». Подать заявку на участие необходимо до 10 августа. Победители выступят перед многотысячной аудиторией с авторскими музыкальными номерами на День города. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента культуры города Москвы Ака Марзаева.

«Исполнители примут участие в концертной программе наравне со звездами шоу-бизнеса. Презентовать себя и свою музыку в контексте празднования Дня рождения Москвы — хорошая возможность для личностного и творческого развития», — сказала она.

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Отбор участников пройдет в два этапа. Сначала команда Моспродюсера определит финалистов, а затем организуют живые прослушивания. Подать заявку можно на сайте.

В столице провели уже семь сезонов проекта. За все это время было подано более трех тысяч заявок и выбраны более 100 финалистов. На концертах ко Дню города и московскому выпускному выступили более 30 лидеров проекта.

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