Общество 05 июля 2023, 19:07 Прием заявок на участие в акселерационной программе «Экспортеры 2.0» стартовал в Москве Заммэра Москвы Сергунина: в столице пройдет акселерационная программа «Экспортеры 2.0» Сайт мэра и правительства Москвы

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Московский экспортный центр (МЭЦ) открыл прием заявок на участие в акселерационной программе «Экспортеры 2.0», сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Участники программы уже работают в странах СНГ, Турции, Аргентине, Сербии, Таиланде и других государствах. Эксперты помогли им сформировать экспортную стратегию и быстрее выйти на глобальный уровень. Наталья Сергунина Заместитель мэра Москвы

Проект «Экспортеры 2.0» проводится МЭЦ уже в девятый раз. Программу разработали для предпринимателей, имеющих опыт внешнеэкономической деятельности или планирующих вывести свои товары и услуги на международный рынок. Потенциальные участники должны быть зарегистрированы в Москве не менее полугода и не иметь бюджетных задолженностей свыше 100 тысяч рублей.

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В этом году началось обучение восьмого потока. Выпускники седьмого набора уже поставили за рубеж товары на сумму свыше полумиллиарда рублей.

Наставники проведут практические занятия и мастер-классы, которые помогут участникам программы просчитать рентабельность продукта, изучить конкурентов и оценить спрос на международных рынках. Задания предприниматели будут выполнять самостоятельно и в отраслевых группах. Выпускники получат дипломы от Школы управления «Сколково».

За время проведения программу освоили почти 180 компаний. Правительство Москвы компенсирует им 85% стоимости обучения. Заявку на новый поток можно подать до 8 августа.

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