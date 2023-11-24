Общество 24 ноября 2023, 17:47 Прием заявок на соискание премии «ВРаботе» стартовал в Москве «Молодежь Москвы» открыла прием заявок на соискание премии «ВРаботе» Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице пройдет конкурс «ВРаботе», организованный «Молодежью Москвы». Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства города.

«Мы хотим отметить вклад тех, кто вместе с нами занимается реализацией одного из главных запросов молодых ребят — построением успешной карьеры», — рассказала глава проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.

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Цель премии — поощрить выдающиеся инициативы в сфере помощи молодым специалистам в трудоустройстве.

Организаторы конкурса отметят лучших в шести номинациях, включая «Лучший студенческий карьерный проект Москвы» и «Лучший центр карьеры образовательных организаций Москвы». По его итогам в каждой из них определят трех победителей.

Заявки на участие можно будет подать на сайте конкурса до 30 ноября. Затем, с 1 по 8 декабря, экспертная комиссия будет оценивать поступившие предложения.

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