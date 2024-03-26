26 марта 2024, 16:48
Прием заявок на премию КП «Маршрут построен 2023–2024» продлили до 26 апреля
Медиагруппа «Комсомольская правда» продлила до 26 апреля прием заявок на участие Национальной туристической премии «Маршрут построен 2023–2024». Об этом сообщил сайт KP.RU.
В этом году в премии представлены 19 номинаций. Они подойдут как крупным проектам, там и небольшим. Участниками могут стать тревел-блогеры, люди, занимающиеся развитием промышленного туризма, а также те, кто разрабатывают приложения, и многие другие.
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«Представить свои проекты на конкурс могут все, кто делает путешествия по России ярче, интереснее и комфортнее», — отметили организаторы.
Финалистов первого этапа выберут народным голосованием, а последнее слово останется за экспертами сферы.
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