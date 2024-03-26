Общество 26 марта 2024, 16:48 Прием заявок на премию КП «Маршрут построен 2023–2024» продлили до 26 апреля

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Медиагруппа «Комсомольская правда» продлила до 26 апреля прием заявок на участие Национальной туристической премии «Маршрут построен 2023–2024». Об этом сообщил сайт KP.RU.

В этом году в премии представлены 19 номинаций. Они подойдут как крупным проектам, там и небольшим. Участниками могут стать тревел-блогеры, люди, занимающиеся развитием промышленного туризма, а также те, кто разрабатывают приложения, и многие другие.

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«Представить свои проекты на конкурс могут все, кто делает путешествия по России ярче, интереснее и комфортнее», — отметили организаторы.

Финалистов первого этапа выберут народным голосованием, а последнее слово останется за экспертами сферы.

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