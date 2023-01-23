Общество 23 января 2023, 01:43 Прием заявок на отсрочку для IT-специалистов от весеннего призыва начался в России IT-специалисты могут подать заявку на отсрочку от весеннего призыва с 23 января РИА «Новости»

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Прием заявок на отсрочку от весеннего призыва для IT-специалистов начинается в России с понедельника, 23 января. Для подачи заявления сотрудникам аккредитованных IT-компаний нужно направить свою заявку через «Госуслуги».

Подать заявку можно до 6 февраля. После этого заявление появится в личном кабинете работодателя на «Госуслугах». Организация также может самостоятельно внести своего сотрудника в список, если у него нет личного кабинета на портале, или он по какой-то причине не отправил свои данные.

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После этого необходимо проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры. Сделать это необходимо до 9 февраля также через «Госуслуги». Минцифры передаст списки в министерство обороны страны до 1 марта. Окончательное решение по отсрочки примет призывная комиссия. Это будет сделано в срок с 1 апреля по 15 июля.

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Для получения отсрочки у сотрудника должно быть российское гражданство, он должен работать по трудовому договору, иметь высшее образование по специальности, которая есть в списке подпадающих под отсрочку. Кроме того, за период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года сотрудник должен работать в аккредитованной IT-компании не меньше 11 месяцев. Организация же должна быть аккредитована до 9 февраля текущего года.

В том случае, если стаж сотрудника не превышает 11 месяцев, то работодателю необходимо убедиться в том, что специалист нашел работу в течение года после окончания учебы.