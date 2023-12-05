Общество 05 декабря 2023, 16:22 Прием заявок на олимпиады для юных артистов начался в Москве Прием заявок на олимпиады «Искусство — детям» стартовал в Москве с 1 декабря Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве с 1 декабря начался прием заявок на олимпиады «Искусство — детям». Победителям дадут возможность принять участие в третьем туре конкурса на получение грантов мэра столицы в сфере культуры и искусства, минуя первый и второй. Об этом сообщил глава городского департамента культуры Алексей Фурсин.

«Олимпиады проходят по 18 направлениям в области музыкального, хореографического, художественного и театрального искусства. <…> В 2023 году участие в олимпиадах приняли более 840 юных талантов», — рассказал он.

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Например, юные дарования продемонстрируют свои таланты в таких направлениях, как «Фольклор», «Эстрадно-джазовое искусство» и «Академический вокал» VII Всероссийского конкурса вокалистов «Sounds of voice. Звуки голоса» и многих других. Кроме этого, олимпиады пройдут в области живописи и декоративно-прикладного искусства, а также архитектуры и дизайна.

С подробной информацией можно познакомиться на сайте олимпиады.

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