Прием заявок на участие в конкурсе «Моя Россия — моя страна» стартовал 1 марта. В рамках конкурса члены жюри будут оценивать молодежные авторские проекты и идеи в сфере образования, направленные на развитие российских территорий, сказано на сайте проекта.

В этом году конкурс отпраздновал свое 18-летие. Мероприятие зародилось по инициативе россиян и получило поддержку властей, органов местного самоуправления и экспертного сообщества.

С 2018 года конкурс стал одним из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». За 17 лет в нем приняли участие более 150 тысяч человек.

В рамках конкурса представлено 18 номинаций. С помощью проектов участники могут рассказать о своей малой родине, о стране, русском языке и космосе. Конкурс направлен на привлечение молодежи к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов, городов и сел.

Прием заявок на участие в конкурсе «Моя Россия — моя страна» продлится на 12 мая. Желающие могут подать заявку на сайте проекта через личный кабинет.