Общество 14 сентября 2023, 18:50 Прием заявок на конкурс «Мой добрый бизнес» стартовал в Москве Фурсин: прием заявок на конкурс «Мой добрый бизнес» продлится до 15 октября Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице начали принимать заявки на участие в московском этапе Всероссийского конкурса проектов в сфере социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций под названием «Мой добрый бизнес». Об этом сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Заявки можно будет подать до 15 октября, заполнив анкету на официальном сайте конкурса.

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В пресс-службе ведомства уточнили, что проекты, предлагаемые участниками конкурса, должны реализовываться на территории Москвы и способствовать позитивным изменениям в обществе. Они также должны иметь бизнес-модель и применять инновационный подход для решения социальных проблем.

Популярность конкурса среди социальных предприятий с каждым годом растет: в прошлом году в ходе регионального этапа мы получили более 100 заявок, это самый высокий показатель за историю его проведения. Алексей Фурсин

Фурсин добавил, что ранее в федеральном проекте приняли участие более 2,5 тысячи компаний из 79 регионов России. При этом его лауреатами стали пять московских организаций.

В этом году в конкурсе будут представлены восемь номинаций, включая образование, социальное обслуживание, культуру и социальный туризм. Также появилось две новые специальные номинации: «Социальный проект без границ» и «Лучший социальный проект года в области сохранения и развития художественных промыслов».

Ранее московским предпринимателям рассказали о новом видеокурсе для экспортеров.