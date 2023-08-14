Общество 14 августа 2023, 11:25 Прием заявок на конкурс инноваций Sporttech стартовал в Москве Глава ДПиИР Фурсин: начался прием заявок на конкурс инноваций в спорте Sporttech Сайт мэра и правительства Москвы

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Стартовал прием заявок для участия в первом технологическом конкурсе Sporttech, посвященном инновациям в области спорта. Об этом сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Участники конкурса получат возможность посетить консультации, питч-сессии, нетворкинг и встречи с партнерами, а также побывать на их производственных площадках.

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Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 15 сентября и подробно описать свое решение или прототип.

Конкурс завершится 1 ноября демоднем, на котором представят более 10 самых перспективных стартапов. Отобранные проекты пройдут пилотное тестирование и получат возможность внедрения в инфраструктуру лидеров рынка и городской среды.

Партнеры конкурса выразили заинтересованность в разработках для киберспорта, развитии массового спорта, спортивной медицины и безопасности спортсменов, а также приложениях и платформах для занятий и технологиях для монетизации спортивных мероприятий.

Конкурс позволит стартапам показать свои разработки крупнейшим игрокам рынка, а партнерам мероприятия — найти новые инновационные решения и внедрить их в ежедневную практику. Алексей Фурсин

Проект «Технологические конкурсы» запустили два года назад. За это время прошло 27 конкурсов в различных областях, а участники смогли привлечь около 1,3 миллиарда рублей. Кроме того, удалось реализовать более 240 пилотных тестирований.

В этом году проведут шесть технологических конкурсов по актуальным направлениям, три из которых — по ассистивным технологиям, беспилотным аппаратам и еде будущего — уже завершились. В настоящее время стартовал конкурс «Медиаиндустрия».

Ранее в Москве подвели итоги конкурса «Лучший реализованный проект в сфере строительства».