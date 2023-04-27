Общество 27 апреля 2023, 13:31 Прием заявок на форум сильных идей и конкурс брендов продлили до 21 мая РИА «Новости»

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Прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс перспективных брендов продлили до 21 мая. Решение об этом принял оргкомитет форума во главе с помощником президента России Максимом Орешкиным.

На сегодняшний день на форум подали уже свыше 11,5 тысячи решений по всем направлениям. А на конкурс брендов в течение месяца поступило более 3,1 тысячи заявок из всех регионов России.

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У победителей будет возможность продвинуть свои продукты на маркетплейсах и в торговых сетях, на телевидении и в новых медиа. Также им предоставят поддержку от партнеров конкурса.

Желающие подать идею на форум или принять участие в конкурсе брендов могут сделать это на крауд-платформе идея.росконгресс.рф

Третий форум идей пройдет в этом году 28–29 июня. Его организаторами выступили Агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс».