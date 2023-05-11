Общество 11 мая 2023, 20:03 Прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» продлили до 21 мая Организаторы форума «Сильные идеи для нового времени» продлили прием заявок до 21 мая Ideas-forum.ru

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Заявки для участия в форуме «Сильные идеи для нового времени» и в конкурсе перспективных брендов продлили до 21 мая. Решение принял Организационный комитет во главе с помощником президента России Максимом Орешкиным.

Форум предназначен для выбора и реализации 100 лучших идей, которые внесут вклад в развитие страны и помогут в достижении национальных целей развития России до 2030 года. Воспользоваться возможностью вынести свою идею для профессиональной оценки может каждый.

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На сегодняшний день количество поданных заявок для участия в форуме «Сильные идеи для нового времени» уже превысило 11,5 тысячи по разным направлениям.

Не отстают и участники конкурса брендов, которые подали более трех тысяч заявок для участия. Победители получат возможность продвинуть свои продукты в торговых сетях, маркетплейсах, на телевидении и новых медиа, а также получат полную поддержку от партнеров форума.

Мероприятия пройдут 28 и 29 июня под организацией Агентства стратегических инициатив и Фонда «Росконгресс».