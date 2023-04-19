Общество 19 апреля 2023, 10:06 Прием заявок на архитектурный конкурс «Золотой колос» стартовал в Москве Прием заявок на участие в архитектурном конкурсе «Золотой колос» начался в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве стартовал прием заявок на конкурс «Золотой колос», в котором могут принять участие архитекторы, дизайнеры и специалисты в области строительства. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Она отметила, что конкурс посвящен развитию территории ВДНХ. Конкурсантам предстоит разработать проект комплексного обновления пяти въездных групп: «Север-1», «Север-2», «Север-3», Совхозного и Хованского въездов.

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«Конкурс даст возможность состоявшимся мастерам и молодым талантам стать частью знаковой программы возрождения комплекса», — слова Сергуниной привел официальный сайт мэра Москвы.

Принять участие в конкурсе могут специалисты от 18 до 30 лет из России и стран СНГ. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные заявки, подать их можно на сайте ВДНХ до 31 мая. Сами проекты принимаются до 30 июня. Победители получат премию в размере 300 тысяч рублей. За второе место полагается 200 тысяч рублей, третье — 100 тысяч.

На ВДНХ сейчас продолжаются реставрационные работы. В этом году реконструируют более 10 исторических павильонов. Кроме того, планируется открыть и новые достопримечательности — парк «Орион» и «Ленту Мебиуса».