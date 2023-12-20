Общество 20 декабря 2023, 15:32 Прием заявок на архитектурный конкурс «Золотой колос — 2024» стартовал в Москве Сергунина: в Москве начался прием заявок на конкурс ВДНХ «Золотой колос — 2024» Сайт мэра и правительства Москвы

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Прием заявок на конкурс «Золотой колос — 2024» стартовал в Москве. Событие посвящено развитию территории ВДНХ. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Принять участие смогут профессионалы в области архитектуры, ландшафтного дизайна и строительства в возрасте от 18 до 35 лет. Кроме того, творческие коллективы из России, Белоруссии и других стран СНГ также могут попробовать свои силы.

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«Конкурсантам предстоит создать ландшафтно-архитектурную концепцию для территории между первым Лихоборским проездом и Сельскохозяйственной улицей. Подать заявку можно до 31 января 2024 года на сайте выставки», — рассказала Сергунина.

Список требований к материалам уже доступен для прочтения. Работы оценят по определенным критериям, а принимать их будут до 30 мая. Результаты огласят летом 2024 года на ВДНХ в торжественной обстановке.

Победителю подарят денежную премию в размере 300 тысяч рублей. За второе место вручат 200 тысяч рублей, а за третье — 100 тысяч рублей. Кроме того, три лучших проекта отметят свидетельствами и памятными статуэтками.

Ранее москвичей пригласили послушать лекции об архитектуре стран бывшего СССР на ВДНХ.