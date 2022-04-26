Прием заявлений на пособия для детей от 8 до 17 лет открыли на «Госуслугах»

На портале госуслуг начался прием заявок для получения пособия на детей от 8 до 17 лет из малообеспеченных семей. Все досрочные заявления автоматически поступят на рассмотрение в ПФР 1 мая, сообщили в пресс-службе Минтруда.

«Досрочное заполнение заявления не влияет на сроки его рассмотрения. И те заявления, которые заполнены 26 апреля, и те заявления, которые заполнены 30 апреля, поступят в ПФР 1 мая», — подчеркнули в ведомстве.

Заявление рассматривают в течение 10 рабочих дней. В отдельных случаях срок может быть продлен, тогда семью об этом предупредят.

Пособие рассчитывается с 1 апреля. При назначении выплаты в мае средства поступят и за апрель. В министерстве обратили внимание, что подать заявление можно и позже. Если его подадут до 1 октября этого года, выплата поступит за весь период с 1 апреля, если ребенку в апреле исполнится восемь лет. Начиная с мая заявления начнут принимать и в клиентских службах ПФР или МФЦ, а не только онлайн.

В Москве выплату назначают органы соцзащиты. Заявление на выплату можно будет оформить на сайте mos.ru.

Право на пособие на детей от 8 до 17 лет есть у малообеспеченных семей. Их назначают семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека, родители имеют заработок или у них есть объективные причины не работать, а имущество семьи отвечает установленным требованиям. Важно, чтобы у ребенка было гражданство России и он проживал на территории РФ, ребенку уже исполнилось восемь лет, но еще не исполнилось 17.

Выплаты назначаются по одному заявлению в электронном виде. В большинстве случаев предоставлять дополнительные справки не нужно. ПФР может получить их из государственных информационных систем.

В Минцифры уточнили, что размер пособия составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для детей.