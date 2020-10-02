Прием у якутского целителя закончился заболеванием 27 человек COVID-19

Жители Нюрбинского района Якутии ходили на прием к целителю, который оказался заражен коронавирусом. Теперь 27 человек пытаются побороть инфекцию с помощью медиков.

«Ситуация в Нюрбинском районе по случаю заболевания коронавирусной инфекцией лиц, контактировавших с целителем, находится на контроле республиканского оперативного штаба. По предварительным данным выявлено 27 заболевших», — процитировал «Интерфакс» сообщение оперштаба республики.

Врачи уже выяснили, с кем в последнее время общались заразившиеся. Все контактные лица находятся под медицинским наблюдением.

Замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина рассказала, что целитель приехал в Нюрбу из другого города. Он принимал большое количество людей, а затем выяснилось, что он болеет COVID-19. По словам Балабкиной, в регионе решили усиленно контролировать массовые мероприятия.

По данным на 1 октября, в Якутии выявили 9467 случаев инфицирования коронавирусом. Вылечились уже 7052 человека, скончались — 96. По всей России за время пандемии зафиксировали 1 185 231 случай заболевания COVID-19.