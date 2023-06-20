Общество 20 июня 2023, 16:11 Прием документов в вузы стартовал на «Госуслугах» Минцифры напомнило о начале приема документов в вузы на «Госуслугах» РИА «Новости»

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Прием документов в ряд российских вузов начался на «Госуслугах». Чтобы сделать это, абитуриентам нужно будет иметь только подтвержденную учетную запись на этом портале, напомнили в Telegram-канале Минцифры.

Лично посещать высшие учебные заведения при этом не понадобится. Процесс будет легким и простым, без очередей и бумажной волокиты.

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Заявление можно подать на любые формы обучения, в том числе на платное и целевое. Также этой возможностью абитуриенты могут пользоваться для программ бакалавриата и специалитета. Распространяются условия подачи документов через «Госуслуги» и для тех, кто собирается поступать для получения уже второго высшего образования.

В этом году к сервису подключились 1022 вуза, уточнил RT. Тем, кто поступает на бесплатное обучение, требуется подать заявление до 25 июля, а на платное — не позднее 20 августа.

Также в ведомстве опубликовали алгоритм действий для поступающих в вузы онлайн.

Во-первых, им потребуется запросить в личном кабинете документы об образовании, льготах и индивидуальных достижениях. Это нужно для того, чтобы не вводить данные вручную и не подтверждать информацию оригиналами при подаче заявления в вуз.

Второй шаг — заполнение заявление. Нужно указать приоритеты зачисления и желаемую форму обучения. Затем нужно отправить заявление и отслеживать свое место в конкурсных списках. После потребуется подать оригинал документа об образовании онлайн. Пятый и заключительный пункт инструкции — получение уведомления о зачислении.

В случае, если будущий студент выбрал платную форму обучения, он может заключить договор с вузом тоже в формате онлайн. В этом случае ему потребуется приложение Госключ.