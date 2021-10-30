Приехавших в Севастополь без QR-кодов о вакцинации отправили покупать обратные билеты

На железнодорожном вокзале Севастополя начал работать специальный блокпост: приезжающих без QR-кода о вакцинации от коронавируса отправляют за билетами обратно. Об этом рассказал заместитель начальника управления и обеспечения мероприятий гражданской защиты департамента общественной безопасности города Владимир Беспалый.

«С прибывших трех электричек двух человек мы не допустили в город, они вернулись электропоездами обратно. Прибыл поезд из Санкт-Петербурга, 268 человек прибыли, из них пять человек мы не допустили. Люди покупают обратные билеты и убывают в обратном направлении», — приводит «Интерфакс» слова Беспалого.

Чиновник отметил, что все приехавшие из Северной столицы без кодов были неместные, однако это ограничение касается и приезжающих из других городов севастопольцев. На въездах в Севастополь также работают блокпосты, где у автомобилистов и их пассажиров проверяют документы о прививках.

Сейчас практически по всей России действуют жесткие ковидные ограничения, которые начали вводить после обострения эпидемической ситуации в начале сентября. Среди этих мер — QR-коды о вакцинации от SARS-CoV-2, без которых не пускают в общественные места.