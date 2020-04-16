Приехавшие в Екатеринбург москвичи обязаны будут самоизолироваться на две недели

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, по которому прибывшие из Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленобласти должны самоизолироваться на две недели. Такие же правила действуют для туристов, прилетевших из других стран.

На своей странице в Instаgrаm глава региона заявил, что «некоторые люди, возвращающиеся домой из столицы, к сожалению, не считают нужным ограничивать встречи и общение с другими людьми». Он назвал это недопустим и объяснил введение новых мер.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин 15 апреля также ввел дополнительные меры в связи с режимом повышенной готовности в регионе. С 17 апреля все прибывающие в область из других регионов должны обязательно пройти самоизоляцию в течение двух недель и соблюдать рекомендации главного санитарного врача по области.

Перед этим приезжающим необходимо позвонить на горячую линию и назвать место своего пребывания, сообщила пресс-служба областного правительства. Если состояние здоровья ухудшится, то нужно сразу же вызвать на дом врача. Требования распространяются на всех граждан кроме тех, кто проезжает через область транзитом.

Ограничения для приезжающих ввели и в других российских регионах. С 17 марта жители Москвы, Подмосковья и Петербурга должны будут находиться в изоляции после приезда в Челябинскую область. Еще изоляцию придется пройти в Липецкой области, Тюменской и Белгородской областях, а также в Татарстане.

Такие меры принимаются для борьбы с распространением коронавируса. По последним данным, в России зафиксировано 24 490 случаев инфицирования.