Общество 30 января 2024, 09:49 Придушенного шарфом на горнолыжном курорте мальчика выписали домой Врачи выписали мальчика, которого придушило шарфом на курорте под Миассом РИА «Новости»

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Шестилетнего ребенка из Кургана, который пострадал на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Челябинской области, выписали из Детской областной клинической больницы. Об этом сообщил председатель совета директоров комплекса Олег Сиротин. Его процитировали в официальной группе «Солнечной долины» в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что безопасность на курорте — одна из основных обязанностей работы. Сиротин поблагодарил спасателей за профессионализм и оперативность в экстремальной ситуации.

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«Мальчик поправляется, несколько дней назад его выписали из больницы, родители забрали его домой, с ним все хорошо благодаря вам», — подчеркнул он.

Ребенок пострадал 12 января. Он поднимался на ленточном подъемнике в сопровождении инструктора. Руку и шарф мальчика затянуло в механизм фуникулера. Из-за это его чуть не задушило. Врачи диагностировали асфиксию и множественные травмы, в результате чего ребенок впал в кому. В середине января медики сообщали, что состояние мальчика тяжелое, но наблюдается положительная динамика.