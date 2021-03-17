«Придется вести личные дневники»: пользователи пошутили о блокировке Twitter в России

Роскомнадзор заблокирует Twitter в России, если не будет удалена запрещенная информация. Пользователи соцсети поспешили не только обсудить эту новость, но и поделиться мемами.

В начале марта Роскомнадзор замедлил работу Twitter в России. Причиной стала запрещенная информация, которую не удалили в соцсети. Теперь текстовые сообщения открываются без проблем, а загрузка графических изображений требует больше времени. Ведомство дало Twitter месяц на удаление запрещенных данных. Если информация не исчезнет, то Роскомнадзор заблокирует сервис.

«Если Роскомнадзор заблокирует Twitter в России, мне придется начать вести личные дневники, как в детстве», — пошутил один из пользователей.

После предупреждения надзорного ведомства в соцсети сразу же вспомнили о возможности использовать VPN. Такая технология позволяет обойти некоторые запреты на доступ к тому или иному ресурсу в Сети.

Не забыли комментаторы и про Telegram, который тоже обещали заблокировать в России.

Кроме того, не обошлось и без мема с ленивцем. Этот персонаж сейчас как нельзя лучше показывает скорость загрузки изображений в соцсети.

Были и другие мемы на тему замедления работы и блокировки Twitter на территории России.