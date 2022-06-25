«Придется стать звездой». Автор хита «Белые розы» рассказал, как выкрал Шатунова из детдома

Бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова выкрали из детского дома без ведома администрации заведения, позже певец самостоятельно написал заявление о своем уходе. Об этом в эфире YouTube-канала DJ DIMIXER рассказал автор трека «Белые розы» Сергей Кузнецов.

По его словам, они активно вели поиск вокалиста в «Ласковый май», в какой-то момент узнали о Шатунове.

«Мне сообщили, что есть какой-то пацан в детском доме, который на гитарке играет, у него хороший слух», — рассказал Кузнецов.

Затем он со знакомым поехал в детский дом и предложил Юрию покинуть детдом ради музыки.

«Шатунов был только за. Он уехал без ведома администрации, но потом написал заявление о собственном уходе из детдома. То есть мы не совершили ничего незаконного», — уточнил Кузнецов.

Компания прибыла на студию, где будущий кумир миллионов людей попросил выкурить сигарету, а затем исполнил композицию «Плот» Юрия Лозы.

«Я сказал Шатунову, что, может, он и не хочет, но стать звездой придется. Сразу понял — голос офигенный, надо работать дальше», — заключил Кузнецов.

Шатунова не стало 23 июня, он скончался из-за сердечной недостаточности на фоне обширного инфаркта миокарда.

Ранее адвокат Андрей Алешкин сообщил, что семья Шатунова может лишиться нажитого в Германии имущества, если бывший продюсер «Ласкового мая» пойдет в американский суд, чтобы вернуть себе право на исполнение треков группы.