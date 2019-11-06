Против Кличко возбудили дело о госизмене Подробнее

Специалиста не удивило известие о Кличко, поскольку новое руководство Незалежной в лице ее лидера Владимира Зеленского и его команды давно объявило войну мэру Киева.

Мезюхо усомнился в том, что дело зайдет дальше объявления об уголовном производстве, поскольку сам факт таких подозрений наносит существенный вред имиджу Кличко в глазах его электората и дает очередные поводы для критических пассажей в его адрес.

«Поэтому теперь ему придется оправдываться. Я сомневаюсь, что он сможет занять не оправдательную, а наступательную позицию», — подытожил эксперт.