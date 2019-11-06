  • «Придется оправдываться». Политолог — об уголовном деле в отношении Кличко

    06 ноября 2019, 16:57

    Артур Блянихов

    Политолог Иван Мезюхо обсудил с RT сообщение о том, что киевский мэр Виталий Кличко и два его заместителя стали фигурантами уголовного дела. Национальное антикоррупционное бюро Украины заподозрило их в госизмене и хищении денег.

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    Специалиста не удивило известие о Кличко, поскольку новое руководство Незалежной в лице ее лидера Владимира Зеленского и его команды давно объявило войну мэру Киева.

    Мезюхо усомнился в том, что дело зайдет дальше объявления об уголовном производстве, поскольку сам факт таких подозрений наносит существенный вред имиджу Кличко в глазах его электората и дает очередные поводы для критических пассажей в его адрес.

    «Поэтому теперь ему придется оправдываться. Я сомневаюсь, что он сможет занять не оправдательную, а наступательную позицию», — подытожил эксперт.