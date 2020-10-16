Причины плохого демографического прогноза раскрыли в Кремле

Безрадостный прогноз правительства о серьезной убыли населения России — это результат демографических изменений, которые происходили в XX веке из-за Великой Отечественной войны и развала Советского Союза. Российские власти делают все возможное, чтобы исправить ситуацию.

«Действительно, одна из важнейших задач — это сократить, минимизировать сокращение населения и затем выйти на тренд роста. Почему население сокращается? По объективным причинам. Это совпадение двух демографических ям: яма Великой Отечественной войны и яма кончины Советского Союза, начала 1990-х годов», — приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Он пояснил, что сейчас эти ямы, которые «преследуют Россию по всей современной истории» сошлись воедино, пишет РИА ФАН. Лидер страны Владимир Путин и правительство делаю все, что необходимо, чтобы стимулировать рождаемость, охранять детство и материнство.

Ранее Кабмин подготовил новую версию единого плана по достижению национальных целей до 2030 года. В документе говорится, что в ближайшие четыре года население России может сократиться на 1,2 миллиона человек.