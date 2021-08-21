Причины массового задержания прихожан мечети в Котельниках выяснят в ДУМ

Духовное управление мусульман (ДУМ) Подмосковья начало выяснять причины массового задержания мусульман в мечети в Котельниках. Ранее подобное уже случалось — и разобраться в этом было сложно. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь ДУМ Московской области Станислав Токарев.

«Мы сейчас выясняем, что там, какая причина. Но по прошлому опыту взаимодействия с правоохранителями — никогда причину толком выяснять не удается, проверка проводится и проводится. <…> В прошлом [году] тоже бывали проверки мусульманских центров и мечетей, это не в первый раз правоохранители приходят в мечеть или мусульманский центр», — приводит агентство слова собеседника.

Токарев подчеркнул, что мусульманские общины — это открытые организации, которым нечего скрывать. Именно поэтому полицейские всегда могут проверить документы.

Накануне сотрудники правоохранительных органов задержали для проверки документов 600 человек в мечети в Котельниках. Россиян, у которых с собой были паспорта, отпустили, а иностранцев отвезли в отдел. Там у них взяли ДНК-тесты и к ночи всех отпустили.