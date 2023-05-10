Общество 10 мая 2023, 16:38 Причины частого ремонта дореволюционного жилья объяснили в Санкт-Петербургской палате недвижимости Дмитрий Щигельский: есть люди, которых интересует квартира с «петербургским духом»

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Президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости Дмитрий Щегельский в беседе с «Невскими новостями» объяснил возросший интерес к дореволюционному жилью, а также рассказал, почему в последнее время оно все чаще ремонтируется.

По словам эксперта, люди хотят покупать не просто жилье, а те апартаменты, которые имеют историю.

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«Есть определенная категория людей, которых интересует квартира с „петербургским духом“, и это может дать не что иное, как квартира дореволюционной постройки», — сообщил Щигельский.

Покупатель, приобретая подобный тип жилья, должен знать, что перепланировка в таких квартирах практически невозможна. При этом он должен поддерживать квартиру и ее убранство в том виде, в котором она зафиксирована в описи.

Как заметил представитель компании «Строительная группа ИВиДжи» Евгений Виглиев, старое жилье привлекательно для инвестирования. После ремонта квартиру в историческом доме можно выставлять в два раза дороже, добавил он.