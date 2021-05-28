«Может долбануть в любой момент». Риск наступления банковского кризиса оценили в России

Российская банковская система до сих пор не оправилась от кризиса, который случился в 2008 году. Кассовый разрыв сейчас может случиться в любой момент из-за перекредитованности людей и бизнеса. Об этом предупредил финансовый и биржевой аналитик Степан Демура.

«Когда у банка пассивы превышают активы плюс собственный капитал — он банкрот. Но банк ложится тогда, когда начинается кассовый разрыв, а не просто превышение. <…> Если считать согласно международной методологии, то у нас доля проблемных активов, ну, наверное, 25-30% у банков. Просто бухгалтерские штучки и политика ЦБ позволяют банкам, будучи банкротами, пока не испытывать кассовый разрыв. Вот и все. А это все может долбануть в любой момент, потому что растет выдача кредитов населению, <…> население и бизнес перекредитованы. И это все в условиях падающей прибыли и доходов населения», — проанализировал ситуацию собеседник.

Он подчеркнул, что в сложившихся обстоятельствах кризис может ударить в любой момент. По словам Демуры, с такой оценкой ситуации согласны крупнейшие рейтинговые агентства мира.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) сообщила, что банковский кризис может начаться в России до апреля 2022 года.