Общество 24 апреля 2023, 12:32 Причину рекордного дефицита кадров объяснили в SuperJob Основатель SuperJob Захаров: мы на дне демографической ямы

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Основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в разговоре с ИА НСН объяснил причину рекордного дефицита кадров в России. По его словам, компаниям придется заниматься повышением производительности труда.

Ранее опрос ЦБ показал, что в первом квартале текущего года российские предприятия зафиксировали рекордную с 1998 года нехватку кадров. Сложная ситуация отмечается в обрабатывающих производствах, в компаниях сфер водоснабжения, хранения и транспортировки.

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Захаров считает, что к такой ситуации привели сразу несколько факторов, а именно коронавирус и трансформация рынка на фоне текущей ситуации в стране.

«Мы на дне демографической ямы. У нас с 2008 года каждый год выходит на рынок труда примерно на 100 тысяч молодых людей меньше, чем выходило в предыдущий год. Это очень серьезно влияет на рынок труда, плюс перестройки, связанные с текущей ситуацией», — сказал он.