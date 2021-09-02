Причину исчезновения 11 видов животных назвали в «Гринпис России»

Согласно информации Министерства природы РФ, 11 редких видов животных в России, скорее всего, вымерли. Руководитель программы по особо охраняемым природным территориям «Гринпис России» Михаил Крейндлин рассказал Общественной службе новостей, с чем это связано.

Ответственность за исчезновение редких животных в первую очередь лежит на человеке. Под угрозой находятся и другие виды животных, занесенные в Красную книгу.

«Разрушение среды обитания идет активными методами, в том числе и на природоохранных территориях, которая выделяется специально для сохранения краснокнижных животных. Например, белый журавль, который сохранился лишь в двух популяциях», — сказал Крейндлин.

Играет роль и законодательство. Например, недавно вступил в силу федеральный закон № 455-ФЗ, который фактически легализует охоту на краснокнижных животных «в некоторых случаях». Для отдельных видов даже трофейная охота может оказаться решающим фактором — Россия рискует потерять еще больше редких животных.