Причиной трещины на МКС мог стать робот «Федор»

Стала известна вероятная причина трещины на МКС, которая спровоцировала утечку воздуха в российском модуле «Звезда». Ею могла стать загрузка и выгрузка антропоморфного робота «Федора».

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на члена Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александра Хохлова. В октябре этого года на МКС была обнаружена трещина длиной 4,5 сантиметра. Ее временно заделали. Впервые утечка воздуха была зафиксирована в сентябре прошлого года.

Хохлов предположил, что это связано с переносом робота «Федора», который происходил примерно тогда же.

«Неаккуратное перемещение андроида вполне могло привести к появлению трещины в корпусе», — считает он.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ситуация с утечкой кислорода на МКС находится под контролем.

«Запасы кислорода есть, во-первых, на самой станции. То есть если потребуется восполнять кислород и азот при потерях атмосферного давления, у нас такой запас есть. <…> Волноваться не надо, все нормально, все под контролем», — рассказал глава госкорпорации.