Общество 08 января 2024, 16:14 Причиной смерти журналиста Lenta.ru Рыбина стала болезнь сердца РИА «Новости»: журналист Lenta.ru Рыбин умер из-за кардиомиопатии РИА «Новости»

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Внештатный автор Lenta.ru Александр Рыбин умер в Ростовской области, предварительно, из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

Во время осмотра тела нашли все личные вещи, банковские карты и ценности мужчины. Это говорит о том, что гибель не носила криминальный характер.

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«В результате вскрытия установлена причина смерти — кардиомиопатия», — отметил собеседник агентства.

Рыбина обнаружили мертвым 7 января. Тело нашли у трассы возле города Шахты, в 80 километрах от Ростова-на-Дону. Смерть журналиста подтвердили его мать и друг.

Автор известен своими материалами об Африке и Ближнем Востоке. Он посвятил последние крупные статьи иранским спецслужбам и палестино-израильскому конфликту. После начала специальной операции Рыбин выступал автором аналитических материалов о поставках западного оружия Украине.