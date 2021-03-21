Проблемы с эндокринной системой могут стать причиной расставания

Ссоры в семье могут иметь медицинские причины. Так, частые конфликты супругов могут быть возможным сигналом нарушения работы эндокринной системы.

«Психологи присылают пары, которые уже на грани разрыва, к эндокринологу. Выясняется, что там тиреотоксикоз, мы тиреотоксикоз компенсируем и восстанавливаем мир в семье», — рассказала эндокринолог Ольга Деревянко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Такие проблемы, как отметила медик, решаются медикаментозным путем.

Деревянко также призвала помнить, что эмоциональный фон человека часто напрямую зависит от гормонов.

Во время ссор в семье необходимо быть сдержанными, не позволяя себе перегибать палку, чтобы не допустить появления психологических отклонений у ребенка из-за конфликтов в семье. Также важно объяснять ребенку, что непонимание возникает в любой семье. Нельзя врать своему ребенку и убеждать его в том, что между родителями все в порядке. Напряженная обстановка моментально считывается, рассказала психолог Анна Неги.