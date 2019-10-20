Причиной пожара с 7 погибшими в Ростове стал поджог

В связи с этим правоохранители переквалифицировали уголовное дело на статью «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».

Жилой дом загорелся под Ярославлем. Погибли дети Подробнее

Следователи задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался 37-летний житель Ярославской области.

Двухэтажное барачное строение № 13 на улице Ленинская загорелось в ночь на 19 октября. Пламя охватило 600 квадратных метров кровли. В огне погибли пять детей в возрасте от полутора до шести лет и двое взрослых. Еще три человека получили травмы, среди них мать двух погибших несовершеннолетних.

На место ЧП выезжали криминалисты и следователи. Изначально было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».