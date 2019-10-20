Причиной пожара с 7 погибшими в Ростове стал поджог
Причиной пожара в многоквартирном жилом доме в Ростове Ярославской области стал поджог. Погибли пять детей и двое взрослых. Об этом сообщается на официальном сайте СК России.
В связи с этим правоохранители переквалифицировали уголовное дело на статью «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».
Жилой дом загорелся под Ярославлем. Погибли детиПодробнее
Следователи задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался 37-летний житель Ярославской области.
Двухэтажное барачное строение № 13 на улице Ленинская загорелось в ночь на 19 октября. Пламя охватило 600 квадратных метров кровли. В огне погибли пять детей в возрасте от полутора до шести лет и двое взрослых. Еще три человека получили травмы, среди них мать двух погибших несовершеннолетних.
На место ЧП выезжали криминалисты и следователи. Изначально было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».