Общество 29 июня 2023, 11:37 Причиной плохого самочувствия детей в лагере Приамурья стал норовирус Роспотребнадзор назвал причиной болезни детей в лагере «Белые горы» норовирус «ВКонтакте»

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Норовирус выявили в лагере «Белые горы» в Амурской области, где заболели более 80 детей. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

Специалисты ведомства в кратчайшие сроки выяснили, что стало причиной заболеваемости острой кишечной инфекцией в лагере «Белые горы».

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«Причиной вспышки заболеваемости стал норовирус», — заявил Роспотребнадзор.

Источником заболевания оказались трое сотрудников пищеблока, которые не говорили о симптомах болезни и продолжали готовить еду. Ведомство уточнило, что при проверке выявили множество нарушений санитарных правил. Работу лагеря временно приостановили.

Ранее стало известно, что в «Белых горах» находились 275 детей. Из них 86 пожаловались на плохое самочувствие, десять человек госпитализировали. Остальные переносят норовирус в легкой форме, отдыхающих сейчас развозят под домам. Расследование продолжается, за ситуацией лично следит глава Роспотребнадзора Анна Попова.