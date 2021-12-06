Причиной отравления людей в суши-кафе под Новосибирском стал зараженный персонал

Роспотребнадзор выяснил, почему 48 человек отравились после похода в кафе «Суши-хаус» в городе Татарске Новосибирской области. Причинами стали зараженный персонал заведения и нарушение санитарных норм.

Глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов на оперативном совещании в облправительстве рассказал, что покупатели «Суши хауса» заболели, употребив в пищу продукцию, «осемененую» вирусами сотрудников. Те заразили еду в процессе ее изготовления. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Этиологический агент заболеваемости — сальмонелла, рота- и норавирусы. Источник инфекции — персонал, у которого по результатам лабораторных исследований обнаружены ДНК сальмонеллы, антигены рота- и норавирусов», — сообщил глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Роспотребнадзор считает, что также заражение посетителей произошло из-за нарушения санитарных требований при организации работы предприятия общественного питания. По данным ведомства, данный индивидуальный предприниматель начал работать недавно, с ноября.

Из-за массового отравления возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Роспотребнадзор организовал рейды в городе по общественным пунктам питания.