Причиной аварии с автобусом в Москве назвали инфаркт у водителя

В департаменте транспорта Москвы назвали предварительную причину аварии с автобусом, который врезался в фонарный столб. У водителя транспортного средства случился инфаркт.

«Предварительная причина произошедшего — инфаркт у водителя», — говорится в сообщении столичного транспортного ведомства в Telegram.

Утром 14 апреля на улице Марксистской в Москве автобус с пассажирами врезался в столб. Он проехал остановку, вылетел на обочину, немного ускорился и влетел в световую опору. По данным МЧС, травмы получили восемь человек: семь пассажиров и водитель, которого зажало в кабине. Мужчину оперативно вытащили из автобуса.

До выхода на линию мужчину осмотрели медики. Автобус также проверили перед выездом в город — с транспортом все было в порядке. Мосгортранс начал служебную проверку.