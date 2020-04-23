Священник-вирусолог рассказал о библейских причинах коронавируса

По словам священника, есть духовный смысл в том, что распространение болезни «произошло именно на Великий пост — время осмысления греха».

При этом отец Владимир призвал прихожан оставаться дома, чтобы не заразиться. Он успокоил верующих, лишенных церковных таинств.

Неужели вы думаете, что Господь, посылая такое наказание, накажет еще и за то, что человек не причащается? Владимир Духович священник РПЦ

Духович подчеркнул, что в России храмы не закрыты, и в них совершаются церковные службы. «Просто с меньшим количеством людей, без участия прихожан».

Говоря о том, как будет развиваться ситуация с вирусом, священник заявил, что предсказать это невозможно. Поскольку речь идет об абсолютно новом вирусе «с непонятным поведением».

Ранее Духович предостерегал от посещения храмов. Он отмечал, что «храм для каждого верующего человека — это дом Божий», однако это не означает, что там никто не может заразиться.