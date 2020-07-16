Прибывшие из-за рубежа россияне должны будут заполнять форму на «Госуслугах»

Кроме того, прибывшие должны «в течение трех календарных дней загрузить в указанную форму результаты тестирования на коронавирус». Также в самолете пассажирам нужно будет заполнить анкету на русском языке.

Новые правила касаются граждан России и действуют с 15 июля.

Иностранцы же обязаны предоставить справку об отсутствии коронавируса, причем анализ должен быть сдан не ранее чем за три дня до полета. Если справки нет, можно пройти тестирование в России, но не позднее трех суток после прибытия. Кроме того, им также придется заполнить анкету на борту самолета: на английском или русском языке.

Также на сайте Роспотребнадзора сказано, что иностранцы «могут не допускаться на борт воздушного судна без медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат исследования методом ПЦР на COVID-19 (по решению авиакомпании-перевозчика)».

Также с 15 июля отменяется двухнедельная изоляция для тех, кто прибыл из стран, с которыми планируется возобновить воздушное сообщение.