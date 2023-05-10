Общество 10 мая 2023, 07:56 Прибыль госкомпаний в России упала вдвое Росстат: доход компаний с госучастием сократился по итогам 2022 года на 54% РИА «Новости»

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Прибыль российских компаний с государственным участием по итогам 2022 года составила 2,1 триллиона рублей. Это более чем вдвое меньше, чем в 2021 году, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

Издание уточнило, что речь идет о сальдированном финансовом результате акционерных обществ в федеральной собственности.

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По расчетам РАНХиГС доля госсектора в экономике составляет рекордные 56% ВВП по итогам 2021 года.

«Прибыль акционерных обществ, находящихся в федеральной собственности, в 2022 году упала сильнее, чем в целом у коммерческого бизнеса», — сделали вывод аналитики издания.

В начале мая стало известно, что Россия впервые с 2014 года вошла в топ-10 крупнейших экономик мира. По итогам 2022 года страна произвела товары и услуги на 2,3 триллиона долларов и попала на восьмое место. Первое место у экономики США.