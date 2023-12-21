Общество 21 декабря 2023, 09:15 Приблизительно 52 тыс. человек побывали в обновленном павильоне «Макет Москвы» Левкин: около 52 тыс. человек посетили обновленный павильон «Макет Москвы»

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Во вновь открытом после технического обслуживания павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ, который заработал с 1 ноября, побывали около 52 тысяч человек. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он также уточнил, что среди посетителей были гости из более чем 20 стран, в том числе из Китая, Монголии, Сирии, Ливана, Турции, Казахстана и Беларуси.

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Арт-объект пользуется популярностью среди студентов и школьников. Они с удовольствием приходят, чтобы увидеть уменьшенную копию Москвы, а также познакомиться с историей города и его достопримечательностями.

«За полтора месяца 4 535 школьников и студентов из 161 образовательного учреждения столицы и Московской области посетили павильон с экскурсионной программой», — рассказал Левкин.

В начале декабря «Макет Москвы» назвали одним из самых популярных павильонов на ВДНХ.