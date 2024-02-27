Эксклюзив 27 февраля 2024, 12:04 «Приближаемся к весне». Синоптик — о погоде в конце февраля в Москве Синоптик Шувалов: Москва маленькими шажками приближается к весне РИА «Новости»

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Погода в Москве на этой неделе будет «невыразительной», горожанам не стоит ждать ни снегопадов, ни солнца. Об этом «360» рассказал синоптик Александр Шувалов.

«Что касается температурного фона, плоть до четверга в ночное время суток ожидается небольшой минус — -3… -5 градусов. Днем столбики термометров покажут 0…+2 градуса. За эти рамки погода не выйдет, но есть вероятность слабого снега 29 февраля», — поделился специалист.

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По его словам, погода в Москве дважды перевыполнила норму по снегопадам. Шувалов пообещал москвичам, что в пятницу, 1 марта, в столице потеплеет.

«Ночные температуры повысятся до нулевых значений, а дневная будет на уровне +1…+3 градусов, +2… +4 градуса. То есть мы маленькими шажками приближаемся к весне», — добавил синоптик.

Солнце покажется на этой неделе в среду. В остальное время небо столицы будет закрыто облаками. Горожанам также не стоит ждать, что снег на улицах быстро растает. На это понадобится не меньше месяца, подытожил Шувалов.