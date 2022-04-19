Приамурье окутало дымом от природных пожаров в Китае

Населенные пункты Амурской области окутаны дымом от природных пожаров в Китае и Еврейской автономной области, сообщила ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства лесного хозяйства области.

«Жители Амурской области наблюдают задымленность и ощущают запах дыма в населенных пунктах, находящихся вдоль реки Амур ниже по течению. Дымку зафиксировали системы космического мониторинга», — говорится в сообщении.

Причина задымления — ветер, постоянно меняющий направление, сообщили в ведомстве. На территории Китая и Еврейской автономной области зафиксировано несколько очагов возгорания, один из них находится в КНР в десяти километрах от российского Верхнеблаговещенского. Его обнаружило мобильное приложение спутникового мониторинга «Каскад».

В 13 регионах России введен особый противопожарный режим в связи с ростом возгораний сухой растительности. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.