Летчик Ярошенко рассказал, как его пытали при задержании

Российский летчик Ярошенко, уже 11 лет находящийся в американской тюрьме по обвинению в контрабанде наркотиков, рассказал, как в 2010 году его пытали в Либерии перед отправкой в США. По его словам, все произошло в здании либерийского АНЮ, но кто его пытал, он не знает.

Его рассказ опубликовало РИА «Новости».

«Меня раздели догола, сковали наручниками руки-ноги, сидел на стульчике без одной ножки, чтобы держать равновесие, били по почкам, по пяткам, по голове, душили. Отбили мне все внутренности, зубы повыбивали. Не давали спать, не давали есть с 28 по 30 мая», — рассказал Ярошенко.

Он завил, что после издевательства его «тихо» без юридических процедур вывезли в США. Летчик рассказал, что его «несильно» побили агенты американской антинаркотической службы по прибытии на военную базу.

Константин Ярошенко получил 20 лет за сговор с целью контрабанды наркотиков. Свою вину он не признал.

Его жена Виктория в начале июня сообщила, что американское посольство в Москве не приняло письма от нее и дочери, адресованные Ярошенко.