При взрыве газа на заправке в Волгограде пострадали 11 человек

Первые пожарные прибыли на место взрыва газовой заправки в Волгограде уже через две минуты после поступления вызова. Об этом 360 рассказал генерал-майор внутренней службы, врио начальника ГУ МЧС по Волгоградской области Николай Любавин.

«Сегодня произошел пожар на газозаправочной станции. В 12:40 поступил вызов о пожаре на этом объекте. Уже в 12:42 прибыли первые пожарные. На данный момент пожар ликвидирован», — пояснил Любавин.

По словам врио начальника регионального МЧС, пострадали 11 человек.

«При взрыве пострадали четверо сотрудников МЧС, три сотрудника близлежащего предприятия — это „Водоканал“ и те, кто проходил или проезжал мимо», — добавил Николай Любавин.

Он также уточнил, что сейчас на месте взрыва работает пожарно-испытательная лаборатория. Специалисты выяснили, что на заправке находилась машина с прицепом с газовой емкостью.

«Можно предположить, что производили слив газа. В результате нарушения технологического процесса случился взрыв», — резюмировал Любавин.

Ранее новости о взрыве и сильном пожаре в Волгограде появились от самих жителей города. Они выложили в социальных сетях фото и видео с огромным столбом черного дыма на том месте, где раньше было газовая заправка.