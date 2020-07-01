Французский депутат сравнил Крым при Украине со спящей красавицей

Находясь в составе Украины, Крым не развивался и был словно «спящая красавица», заявил депутат Европарламента Тьерри Мариани. Парламентарий возглавил делегацию французских наблюдателей на голосовании по поправкам к Конституции.

Мариани рассказал журналистам, что впервые побывал в Крыму в 1995 году, занимаясь восстановлением военного кладбища в Севастополе.

«И действительно своими глазами наблюдал ту эволюцию, которую Крым прошел с тех пор — с момента застоя, заморозки, как спящая красавица, можно сказать Крым во льду находился», — привело его слова РИА «Новости».

Депутат добавил, что восстановление полуострова началось с 2014 года, «когда Крым путем референдума принял решение опять воссоединиться с Россией».

Мариани был министром транспорта в правительстве Николя Саркози. Он является членом крайне правой партии «Национальное объединение» под руководством Марин Ле Пен. Делегация из пяти евродепутатов прибыла в Крым, чтобы наблюдать за голосованием на участках в Ялте и Симферополе, заявили ранее в Госсовете Крыма. Депутаты пробудут на полуострове до вечера 2 июля.

Украинские власти потребовали от Франции выразить официальную позицию по поводу визита французских политиков на полуостров.