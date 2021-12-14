Несколько территорий в Москве благоустроили при участии жителей

Несколько общественных территорий в Москве благоустроили при участии местных жителей на этапе планирования в рамках проекта «Проектируем район». По оценкам экспертов, это оказалось достаточно перспективной практикой, написало «Утро.ру».

По словам главного архитектора проектов архитектурного бюро ASADOV Никиты Асадова, дворы и междворовые пространства, в проектировании которых участвовали москвичи, получились функциональными. Теперь нужно будет смотреть, как в дальнейшем они будут восприниматься жителями, какие решения не сработали и какие проблемы возникли в процессе эксплуатации, после чего можно будет говорить о расширении проекта.

При участии жителей благоустроили детскую площадку на улице Академика Скрябина в Кузьминках, пространство для отдыха в Лосиноостровском районе и другие территории.