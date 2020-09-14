Россиянам объяснили, как избежать обмана при страховании ипотеки

Банки нередко навязывают россиянам страховку в страховых компаниях-партнерах при оформлении ипотеки. Требовать воспользоваться услугами конкретного страховщика они не могут.

Залоговое имущество при взятии ипотечного кредита в России нужно страховать обязательно. Об этом РИА «Новости» напомнили эксперты. Иногда это может повлечь за собой непредвиденные расходы.

Бывают случаи, когда кредитная организация настаивает на оформлении страховки у партнера и обозначает его как обязательно условие.

«С точки зрения закона банки могут просить застраховать имущество, здоровье заемщика и так далее. Однако требовать получить страховку в конкретной компании они не могут», — подчеркнул партнер адвокатского бюро Москвы «Щеглов и партнеры», адвокат Муса Абдурахманов.

Юрист обратил внимание, что у заемщика есть право самостоятельно сравнить условия страхования в различных компаниях и выбрать тот вариант, который подходит ему больше всего.

Эксперт Национального центра финансовой грамотности, консультант проекта «Вашифинансы.рф» Луиза Кононыхина добавила, что заключение договора у банка напрямую или с рекомендованными страховщиками не всегда бывает выгодным.

Есть вероятность, что банки будут навязывать разные виды страховки, поскольку обычно получают от компаний процент за проданные услуги. Кононыхина посоветовала сразу узнать о влиянии страхования на размер процентной ставки.

С осторожностью стоит относиться и к предложению о заключении договора коллективного страхования — его потом сложно расторгнуть. Лучше покупать индивидуальный страховой полис. Страховка при ипотеке обойдется желающему взять кредит от 0,5 до 2% от величины займа.