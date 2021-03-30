При сдаче на права разрешили использовать автомобили автошкол и ГИБДД

С 1 апреля кандидаты в водители на практическом экзамене на получение водительских прав смогут использовать как автомобили автошкол, так и Госавтоинспекции. Об этом сообщил руководитель российской ГИБДД Михаил Черников.

«Они могут использовать и автомобиль Госавтоинспекции или автомобиль автошколы», — рассказал Черников в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что выбранный для сдачи автомобиль обязательно он должен быть с левым рулем и с установленными дополнительными педалями сцепления и тормоза.

В России с 1 апреля будущие автомобилисты будут сдавать экзамен на права по новым правилам. Вместо «площадки» первоначальные навыки вождению экзаменуемому придется показывать на дороге в условиях реального движения: парковку, разворот в ограниченном пространстве и начало движения на подъеме. Также снизили число «фатальных ошибок». Кроме того, с этого года получить водительские права можно с 16 лет. Для сдачи экзамена подростком нужно согласие одного из его законных представителей.